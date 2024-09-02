Минпросвещения сообщило, что новый учебный год стартовал в РФ без сбоев

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новый учебный год в России стартовал в штатном режиме, к занятиям приступили 18,5 млн учеников, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Новый, 2024/25 учебный год стартовал во всех 89 регионах России в штатном режиме, без сбоев", - сказал Кравцов, слова которого привели в пресс-службе министерства.

Он уточнил, что Минпросвещения совместно с профильными ведомствами были проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасной среды во всех школах, были приняты все профилактические меры, проведена диагностика зданий образовательных организаций на предмет готовности к приему учеников.

"В преддверии начала учебного года был полностью урегулирован вопрос с форматом образовательного процесса в наших приграничных регионах с учетом текущей ситуации. Все ученики были обеспечены учебниками и техническими устройствами", - сказал Кравцов.