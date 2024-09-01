За ночь нейтрализовано 158 дронов ВСУ над 15 российскими регионами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 российскими регионами.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

Над Курской областью сбито и перехвачено 46 БПЛА, над Брянской - 34, над Воронежской - 28, над Белгородской - 14, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, два дрона уничтожено над Москвой, семь - над Московской областью.

Также восемь беспилотников нейтрализовано над Рязанской областью, пять - над Калужской областью, четыре - над Липецкой, три - над Тульской, по два - над Тамбовской и Смоленской, по одному - над Орловской, Тверской и Ивановской.