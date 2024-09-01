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Песков отметил, что степень вовлеченности США в украинский конфликт возрастает

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Степень вовлеченности США в конфликт на Украине возрастает, это уже неприкрытая враждебность по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Соединенные Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

По словам Пескова, "это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны".

Украина США Дмитрий Песков
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