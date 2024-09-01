Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ в Курской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Север" отразила четыре атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка Курской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка", - говорится в сообщении.

По словам военных, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении населенных пунктов Нижняя Паровая и Погребки Курской области.

"В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля", - заявили в Минобороны РФ.

Российские военные сообщили о нанесении ударов по украинским формированиям в районах 17 населенных пунктов Курской области, авиация ударила по резервам армии Украины в десяти районах Сумской области.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 152-й егерской бригад и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость", - говорится в сообщении.

Там заявили, что в лесных массивах продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка", - сообщили в министерстве обороны РФ.

Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили до 360 военнослужащих, всего за время боевых действий - более 8,5 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две САУ Krab польского производства, три миномета, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США и семь автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным министерства обороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8500 военнослужащих, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия.

Там заявили, что также были уничтожены и поражены 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, шесть единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки один военнослужащий ВСУ сдался в плен.