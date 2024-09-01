Более 1,4 тыс. человек покинули курское приграничье за неделю

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Более 1 400 человек покинули районы курского пограничья за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Как говорится в сообщении, "работа по отселению жителей приграничных районов региона, в том числе из "серой зоны", а также размещению их на безопасных территориях продолжается".

В 198 пунктах временного размещения (ПВР) на территории 30 регионов страны находится более 11,5 тысяч человек, в том числе, свыше 3,5 тысяч детей. Почти 7 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения на территории Курской области. Остальные эвакуированные жители приграничья разместились у родственников и знакомых, добавили в пресс-службе.

В МЧС РФ сообщили, что "всего финансовую помощь получили уже около 80 тысяч человек на сумму свыше 1 млрд 194 млн рублей".

За последнюю неделю жители Курской области подали 17 тыс. заявлений через портал госуслуг. По раннее поданным заявкам компенсацию выплатили 43 тысячам жителей на сумму более 650 млн рублей.

В МЧС также сообщили, что в течении недели в регион прибыло 42 гуманитарных конвоя, которые доставили около 800 тонн помощи. "Организован оперативный прием грузов на складах и их распределения по ПВР и центрам выдачи гуманитарной помощи", - сказали в ведомстве.

Всего с начала чрезвычайной ситуации в Курскую область доставлено свыше 3 700 тонн гуманитарных грузов.