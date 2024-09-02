Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU -Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч в ночь на понедельник выбросил столб пепла на высоту до 8 тыс. метров над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На пути его распространения населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что, если направление ветра изменится, возможно незначительное количество пепла осядет в поселках Усть-Камчатского, Карагинского, Пенжинского и Олюторского районов.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. На вулкане сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 10 тыс. метров над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Камчатка Шивелуч пепел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке выросло до 18 человек

Спасатели возобновили поиски на месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке

Что произошло за день: воскресенье, 1 сентября

Маркировка семи новых товарных групп стартовала в РФ 1 сентября

Количество пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до 11

Восемь мирных жителей ранены при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Ливни с грозами и шквальный ветер спрогнозировали в Крыму в ближайшее время

Ливни с грозами и шквальный ветер спрогнозировали в Крыму в ближайшее время

Очереди к Крымскому мосту выросли до 790 машин

Очереди к Крымскому мосту выросли до 790 машин

Поиски на месте крушения Ми-8 на Камчатке на ночь приостановлены

Песков отметил, что степень вовлеченности США в украинский конфликт возрастает

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });