Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU -Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч в ночь на понедельник выбросил столб пепла на высоту до 8 тыс. метров над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На пути его распространения населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что, если направление ветра изменится, возможно незначительное количество пепла осядет в поселках Усть-Камчатского, Карагинского, Пенжинского и Олюторского районов.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. На вулкане сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 10 тыс. метров над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.