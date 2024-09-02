Второй за день столб пепла поднялся над камчатским вулканом Шивелуч

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в понедельник днем выбросил пепел на высоту до 4 км над уровнем моря, сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На пути его распространения населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Это второй пепловый выброс на Шивелуче за день. Несколькими часами ранее вулкан выбросил столб пепла на высоту 8 км над уровнем моря.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. На вулкане сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 10 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.