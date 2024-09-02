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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Путин заявил, что выполнение поставленных в рамках СВО задач будет продолжено

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжит достижение целей СВО на Украине, несмотря на масштабную поддержку Киева со стороны Запада, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы всё это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан", - сказал он в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверие своего визита в эту страну.

Владимир Путин Украина СВО
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