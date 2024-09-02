Белгород атакован с воздуха, есть прямые попадания в социальные и коммерческие объекты

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил утром в понедельник, что в Белгороде есть прямые попадания в один социальный объект и коммерческий объект, над регионом сработала система ПВО.

"В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что произошло возгорание автомобиля. В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.