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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Белгород атакован с воздуха, есть прямые попадания в социальные и коммерческие объекты

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил утром в понедельник, что в Белгороде есть прямые попадания в один социальный объект и коммерческий объект, над регионом сработала система ПВО.

"В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что произошло возгорание автомобиля. В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.

Белгород атака ВСУ
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