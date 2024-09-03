Дополнительные средства ПВО развернуты в Белгородской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Координационный совет Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий получил 83 запроса от оперативных штабов при губернаторах регионов, в Белгородской области развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны, сообщило военное ведомство.

"От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. 18 запросов реализованы. Новые поступившие - в работе. В группировке развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов, 36 вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки.

В министерстве сообщили, что от оперативного штаба Брянской области новых запросов не поступало.

"По выполнению графика поставок ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники - ИФ) выполнено 77 мероприятий. Сроки соблюдаются", - сказали в Минобороны РФ.