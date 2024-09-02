Школы и детские сады на Харьковской горе в Белгороде закрыли на неделю из-за обстрелов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение закрыть на неделю все школы на Харьковской горе в Белгороде.

"Решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода: 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, Шуховский лицей, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, - будут работать только в дистанционном формате", - написал Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

Он добавил, что детские сады на Харьковской горе также не будут работать в течение недели.