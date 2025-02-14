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Белгородская область сокращает число школ на дистанционном обучении

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Оперштаб Белгородской области принял решение о сокращении числа образовательных учреждений, работающих в режиме дистанционного обучения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В связи с тем, что обстановка меняется, и не везде в худшую сторону, с учётом просьб родителей в пяти муниципальных образованиях мы меняем формат работы учреждений образования. Сокращаем число школ, использующих дистант, и увеличиваем число дошкольников, которые могут посещать детские сады очно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Так, по его информации, принято решение перевести из режима дежурных групп в режим полного дня детские сады Белгорода, находящиеся на Харьковской горе, а также открыть вторые этажи. Число детей, которое они будут принимать, будет зависеть от количества мест в укрытиях.

"В Белгородском районе открываем два детских сада и дежурные группы для дошкольников в четырех учреждениях, а также согласовали выход из дистанта двух школ. В Грайворонском округе открываем дежурные группы для дошкольников в шести учреждениях. В Шебекинском округе согласовали выход из дистанционного формата обучения в очно-дистанционный режим работы - одну школу. Школу искусств - в очный формат", - сообщил Гладков.

Он уточнил, что названия населённых пунктов, перечень школ и детских садов, которые поменяли формат работы, до жителей будут доводить главы муниципальных образований.

"Мы чётко понимаем, что опасность как была, так и остаётся. Но ещё раз повторюсь, видим, что изменения в некоторых населённых пунктах в лучшую сторону есть. Продолжаем внимательно следить за оперативной ситуацией. Ухудшится - будем возвращать только дистанционное обучение", - подчеркнул Гладков.

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