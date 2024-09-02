ЦИК рекомендовал особый допуск к трансляции выборов для регионов с усиленным режимом безопасности

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России рекомендовал в регионах с усиленным режимом охраны общественного порядка и общественной безопасности принять особый порядок доступа к трансляции видеонаблюдения на сентябрьских выборах.

К таким регионам относятся: Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область, Севастополь.

Соответствующее постановление комиссии принято на заседании комиссии в понедельник.