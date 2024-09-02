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В приграничных регионах ограничат фото- и видеосъемку на избирательных участках

Ограничения вводятся на сентябрьских выборах

В приграничных регионах ограничат фото- и видеосъемку на избирательных участках
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял постановление, согласно которому избирательные комиссии восьми приграничных регионов на сентябрьских выборах могут запретить фото- и видеосъемку на избирательных участках и вблизи них для всех, кроме аккредитованных СМИ.

Соответствующее постановление комиссии принято на заседании комиссии в понедельник.

Как сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, такие решения направлены на то, "чтобы в этой избирательной кампании жизнь и здоровье граждан, которые участвуют в избирательном процессе, не подвергались опасности".

"Мы понимаем, что современные технологии позволяют передать в течение доли секунды локацию с описанием или даже фотографию того, что происходит в этой локации, особенно там, где идет скопление людей", - сказал Булаев.

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По его словам, ограничения не будут затрагивать аккредитованные СМИ. Они смогут, как и раньше, проводить фото- и видеосъемку.

"Что касается других граждан, наше постановление представляет избирательным комиссиям субъектов РФ возможность по рекомендации оперативных штабов принять решение о запрете фото- и видеосъемки на избирательных участках и вблизи этих избирательных участков", - пояснил Булаев.

Речь идет об избирательных комиссиях восьми приграничных регионов РФ. К таким регионам относятся: Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область, Севастополь.

В Единый день голосования, 8 сентября пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы.

Белгородская область Брянская область Воронежская область Крым ЦИК РФ
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