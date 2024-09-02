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Электронные студенческие билеты и зачетки 76 вузов стали доступны на Госуслугах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Студенческие и зачётные книжки можно хранить на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) в электронном виде, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

"Главные документы студента теперь доступны в приложении и на портале Госуслуг. Электронные студенческие и зачётки - всегда под рукой, их нельзя забыть или потерять. Предъявить студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона", - говорится в сообщении.

"Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Студенты могут использовать их по желанию", - подчеркнули в министерстве.

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По данным министерства, более 640 тыс. студентов из 76 вузов могут воспользоваться новым сервисом уже сейчас, а ещё более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца года. "Электронный студенческий будет доступен каждому четвёртому студенту, аспиранту или ординатору в стране", - говорится в сообщении.

Электронный студенческий можно использовать для покупки проездного со скидкой, которая применится автоматически при онлайн-покупке, если авторизоваться через Госуслуги. Также его можно использовать при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой, для прохода на территорию колледжа или университета и для отслеживания успеваемости.

В Минцифры уточнили, что документы можно загрузить в разделе "Образование" на Госуслугах. "Студенческий появится в приложении в виде QR-кода. Проверяющий отсканирует его, чтобы подтвердить право на скидку или одобрить проход на территорию института", - говорится в сообщении.

Минцифры Госуслуги
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