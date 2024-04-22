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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В России появятся электронные студенческие билеты и зачетки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид стартует в России с 25 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

"С 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале кабмина.

В пресс-службе отметили, что пилотный проект пройдет на добровольной основе. Он коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов.

Документы, подтверждающие их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале Госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.

Электронные версии документов можно будет использовать для покупки льготных билетов на железнодорожный и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино и концертные залы, а также для прохода в учебное заведение.

"Электронные документы не отменят обычные. Студенты смогут пользоваться любыми из них. Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры", - подчеркнули в правительстве.

Михаил Мишустин
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