Патрушев отметил усиление военно-морских сил Японии при поддержке США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что США помогают укреплять военно-морские силы Японии для контроля за Азиатско-Тихоокеанским регионом.

"За послевоенные годы США превратили Японию в один большой непотопляемый авианосец для контроля за АТР. Наводнили Хонсю и Окинаву военными базами. По существу, стране отводится роль восточного филиала НАТО", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, Вашингтон предпринимает усилия по укреплению военной мощи японских сил самообороны. При этом, Япония обладает возможностями самостоятельно изготавливать любые системы вооружения, в том числе может производить ядерное оружие и баллистические межконтинентальные ракеты, отметил Патрушев

"Стратегия национальной безопасности Японии, принятая в 2022 году, предусматривает значительное усиление военно-морских сил. По численности корабельного состава и боевым возможностям японский флот занимает примерно пятое или шестое место в мире. Укомплектованность личным составом в мирное время составляет 96 процентов, что считается очень большим показателем", - сказал он.

Патрушев сообщил, что к 2025 году силы самообороны Японии будут обладать двумя авианосцами, переоборудованными из действующих вертолетоносцев.

"Основой японского флота уже являются эсминцы с управляемым ракетным вооружением. Часть надводных кораблей укомплектована многофункциональной системой "Иджис", что обеспечивает им полное взаимодействие с американскими кораблями, оснащенных системой ПРО", - сказал помощник президента РФ.

"В 2025-2027 годах Токио планирует закупить у США четыреста ударных ракет "Томагавк" для оснащения ими трех эсминцев. Кроме того, недавно вооруженные силы Японии завершили формирование первого подразделения собственной морской пехоты в составе трех тысяч бойцов. С учетом возможностей современных амфибийных сил они могут быть переброшены в район предназначения в кратчайший момент", - заявил Патрушев.