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Рябков пообещал США комплексный ответ в случае размещения РСМД в Японии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - США получат комплексный военно-технический ответ в случае размещения запрещенных ранее ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пусть они вначале продвинутся в направлении того, что сейчас циркулирует в качестве слухов, а дальше они получат комплексный ответ, в том числе, военно-технического свойства", - сказал он журналистам в Москве.

"Мы им давали множество шансов избежать подобного рода обострений, и пока еще российский мораторий на развертывание соответствующих систем остается в силе, хотя президент неоднократно высказывался на этот счет. Безальтернативность нашей в том числе материальной военной и военно-технической реакции должна быть понятна тем, кто продолжает эти игры с нулевой суммой в Вашингтоне, в Токио, в других столицах", - сказал замглавы МИД РФ.

МИД РФ Сергей Рябков США Япония РСМД
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