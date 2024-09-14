Рябков пообещал США комплексный ответ в случае размещения РСМД в Японии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - США получат комплексный военно-технический ответ в случае размещения запрещенных ранее ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пусть они вначале продвинутся в направлении того, что сейчас циркулирует в качестве слухов, а дальше они получат комплексный ответ, в том числе, военно-технического свойства", - сказал он журналистам в Москве.

"Мы им давали множество шансов избежать подобного рода обострений, и пока еще российский мораторий на развертывание соответствующих систем остается в силе, хотя президент неоднократно высказывался на этот счет. Безальтернативность нашей в том числе материальной военной и военно-технической реакции должна быть понятна тем, кто продолжает эти игры с нулевой суммой в Вашингтоне, в Токио, в других столицах", - сказал замглавы МИД РФ.