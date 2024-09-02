Двое мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны шести населенных пунктов региона, есть пострадавшие.

"Под повторный обстрел попал город Шебекино. Ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины - поверхностная рана шеи. Попутным транспортом оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшим оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - написал губернатор в своем телеграм-канале в понедельник.

В городе в результате прилётов снарядов повреждены фасад здания пожарно-спасательной части, кровля административного здания одного из предприятий, автобус и два легковых автомобиля. Повреждена ЛЭП, в связи с чем часть города временно остаётся без света.

Вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Муром также отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.

Миномётному обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Повреждён легковой автомобиль, в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также в районе беспилотником атаковано село Новое - в результате сбросов двух взрывных устройств повреждён легковой автомобиль.

В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Дроновка. В результате прилётов артснарядов в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор, а также разрушены сарай и летняя кухня.

В селе Замостье дрон-камикадзе сдетонировал возле частного дома, после чего загорелась сухая трава. Пожарные расчёты занимаются ликвидацией возгорания.

Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам также после согласования с министерством обороны РФ, отметил Гладков.