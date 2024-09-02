Подавший сигнал бедствия пассажирский Airbus приземлился в Минводах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus, подавший сигнал бедствия над Кисловодском, экстренно приземлился в Минводах, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Командир запросил экстренную посадку в аэропорту Минвод. Самолет изменил курс и совершил посадку, сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A-321 выполняет рейс из Москвы в Сочи. Во время нахождения в зоне ответственности авиадиспетчеров Минеральных вод в районе Кисловодска командир подал сигнал тревоги.

По предварительным данным, причиной могло стать срабатывание сигнализации о неисправности.