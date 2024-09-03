Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС в Казань

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пригласил монгольского коллегу Ухнагийна Хурэлсуха на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года.

"Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас", - сказал Путин в начале переговоров с монгольским президентом в Улан-Баторе во вторник.

Он также предложил Хурэлсуху обсудить взаимодействие России и Монголии в различных областях, прежде всего в экономике.

Переговоры руководителей России и Монголии прошли в юрте в здании Государственного дворца в Улан-Баторе. Путин подчеркнул, что "действительно отношения РФ и Монголии развиваются по всем направлениям". "Кроме экономики и политической сферы, где мы сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарным направлениям, в частности, в сфере образования", - сказал президент РФ.

Он добавил, что двусторонняя межправкомиссия работает активно, и результаты есть. "Мы сегодня в ходе работы, безусловно, вернемся к основным направлениям нашего взаимодействия в экономике", - отметил Путин.

Как заявил российский лидер, "несмотря ни на какие сложности, в том числе о которых упомянул президент Монголии, в том числе ковидную историю, мы все-таки вышли на траекторию роста торговых отношений и торгового оборота".

Со своей стороны президент Монголии поблагодарил Путина за визит, который проходит в год, когда две страны отмечают сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта.

Ухнагийн Хурэлсух подчеркнул, что народ Монголии высоко ценит тот факт, что Москва и Улан-Батор вместе отмечают эти даты.

Он также проинформировал Путина о последних изменениях в политической системе Монголии и подчеркнул, что страна функционирует "в стабильных политических условиях".

Путин, со своей стороны, напомнил, что Эрдэнэт планировали архитекторы из Ленинграда.