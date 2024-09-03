РФ и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефтепродуктов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго России и министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов, а также об обеспечении Монголии авиатопливом.

Церемонию подписания документов, состоявшихся в ходе визита президента РФ Владимира Путина в страну, транслировал телеканал "Россия 24".

По итогам подписания он отметил, что в прошлом году более 90% бензина и дизельного топлива поступило в Монголию из России. "И мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях", - сказал он.