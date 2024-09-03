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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Путин пригласил президента Монголии в Москву на празднование 80-летия Победы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование юбилея Победы в Москве.

"В нашей стране помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году", - отметил глава государства в начале переговоров делегаций в расширенном составе.

Российская и монгольская делегации в настоящий момент проводят переговоры в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе.

В российскую делегацию входят вице-премьер Алексей Оверчук, руководители МИД Сергей Лавров, Минспорта Михаил Дегтярев, Минтранса Роман Старовойт, Минэнерго Сергей Цивилев, Минприроды Александр Козлов, Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Алексей Фомин.

Также в российскую делегацию входят руководители крупных компаний - Росатома Алексей Лихачев, Роснефти Игорь Сечин, РФПИ Кирилл Дмитриев - и нескольких регионов - Бурятии Алексей Цыденов, Иркутской области Игорь Кобзев. Администрация президента РФ представлена двумя заместителями руководителя - Максимом Орешкиным и Дмитрием Песковым, а также помощником российского лидера Юрием Ушаковым.

Владимир Путин Монголия
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