Вертолет Ми-8 пропал на границе Бурятии и Иркутской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства потери связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии и Иркутской области, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР во вторник.

"По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту "Иркутск - Орлик". Информация о количество людей на борту и обстоятельствах уточняются", - говорится в сообщении.

Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).