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Два человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Шесть человек находились на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

"(На борту находились - ИФ) четыре человека - экипаж, два - пассажира. Двое пострадавших - кто, неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что воздушное судно найдено, на место вылетел дежурный вертолет, который будет вывозить людей.

Как сообщил губернатор Бурятии Алексей Цыденов, вертолет, совершивший жесткую посадку на границе республики и Иркутской областью, выполнял санитарный рейс.

"На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали", - написал глава республики в телеграм-канале.

Он уточнил, что вертолет, совершавший санитарный рейс авиакомпании "Баргузин", совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска.

В свою очередь представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале сообщил, что поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8 авиакомпании "Байкал-Аэро" вылетел к месту авиационного события.

"По предварительным данным, на борту Ми-171 находились шесть человек. О нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна", - написал Кореняко.

Как сообщили позже "Интерфаксу" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, вертолет со спасателями на борту долетел до места жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области. "Возгорания нет (на месте происшествия - ИФ)", - сказал собеседник агентства, добавив, что по предварительным данным, вертолет получил повреждения.

Сейчас прибывший спасательный вертолет готовится к посадке.

Со своей стороны Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в результате инцидента пострадали двое пассажиров. "На борту находилось четыре члена экипажа и два медицинских работника. Двое пассажиров получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, вертолет совершил жесткую посадку в 8 км от поселка Раздолье Усольского района. Связь с бортом была утеряна около 14:30 (9:30 по московскому времени), через 26 минут после вылета из Иркутска. Экипаж выполнял санитарный рейс в Орлик (Бурятия).

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Иркутская область Ми-8
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