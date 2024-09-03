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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Эрдоган принял приглашение прибыть на саммит БРИКС в Казани

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение властей РФ приехать на саммит БРИКС в Казани, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Предложение турецкой стороне было передано, Эрдоган его принял", - заявил Ушаков во вторник "Интерфаксу".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что даты визита Владимира Путина в Турцию пока не согласованы, это работа продолжается.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября 2024 года в Казани.

БРИКС Реджеп Тайип Эрдоган Юрий Ушаков Турция Казань
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