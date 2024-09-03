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В правящей партии Турции подтвердили, что Анкара подала заявку в БРИКС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) во вторник подтвердили, что Турция подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, сообщают западные СМИ.

В миреBloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКСBloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКСЧитать подробнее

"Наш президент много раз говорил, что мы хотим стать членом БРИКС. (...) И этот процесс в настоящее время идет", - сказал представитель партии Омер Челик.

Ранее о заявке Анкары на членство в БРИКС писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС.

Дмитрий Песков БРИКС Анкара Турция
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