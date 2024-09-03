Умер конструктор подводных лодок Игорь Спасский

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Известный конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский скончался во вторник на 99-м году жизни, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский - легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи. Игорь Дмитриевич был одним из тех редких людей, чьи знания и талант направляли развитие целой отрасли, определяли ее будущее и обеспечивали безопасность нашего государства. С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России", - сказал Беглов.

Он отметил, что Спасский сформировал школу ученых и конструкторов, которые сегодня продолжают его дело.

"Почетный гражданин Санкт-Петербурга, Игорь Дмитриевич всегда был вместе с городом. Он сохранил свое конструкторское бюро и сделал его лучшим в стране. Подлинный патриот Ленинграда-Петербурга, он помогал восстанавливать исторические памятники, создавал новые уникальные пространства, вел масштабную благотворительную работу. В этот тяжелый момент выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Игоря Дмитриевича, его коллегам и соратникам. Светлую память о нем будет хранить благодарная Россия", - отметил губернатор.

Спасский родился 2 августа 1926 года в Богородске (сейчас Ногинск, Московская область). Спроектировал более 200 субмарин, руководил Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Отмечен наградами Героя России, Героя Социалистического труда, член академии РАН, почетный гражданин Петербурга.