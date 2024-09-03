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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Умер конструктор подводных лодок Игорь Спасский

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Известный конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский скончался во вторник на 99-м году жизни, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский - легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи. Игорь Дмитриевич был одним из тех редких людей, чьи знания и талант направляли развитие целой отрасли, определяли ее будущее и обеспечивали безопасность нашего государства. С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России", - сказал Беглов.

Он отметил, что Спасский сформировал школу ученых и конструкторов, которые сегодня продолжают его дело.

"Почетный гражданин Санкт-Петербурга, Игорь Дмитриевич всегда был вместе с городом. Он сохранил свое конструкторское бюро и сделал его лучшим в стране. Подлинный патриот Ленинграда-Петербурга, он помогал восстанавливать исторические памятники, создавал новые уникальные пространства, вел масштабную благотворительную работу. В этот тяжелый момент выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Игоря Дмитриевича, его коллегам и соратникам. Светлую память о нем будет хранить благодарная Россия", - отметил губернатор.

Спасский родился 2 августа 1926 года в Богородске (сейчас Ногинск, Московская область). Спроектировал более 200 субмарин, руководил Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Отмечен наградами Героя России, Героя Социалистического труда, член академии РАН, почетный гражданин Петербурга.

Игорь Спасский
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