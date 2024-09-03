Иностранных туристов планируют обязать сдавать биометрию в аэропортах РФ

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предложило с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года провести эксперимент по сдаче биометрии для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу России, соответствующий проект постановления опубликован на портале правовых актов.

Проект разработан в целях проведения эксперимента по апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту постановления, в период с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года систему апробируют в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Далее до 30 июня 2026 года практику распространят на все погранпереходы.

Сдавать биометрические данные не придется гражданам РФ и Белоруссии, главам диппредставительств и консульских учреждений на территории РФ, а также членам их семей, должностным лицам международных организаций и их представительств в РФ, членам их семей, владельцам дипломатических и служебных паспортов, а также национальных паспортов, въезжающих или выезжающих из России в связи с исполнением служебных обязанностей, в составе официальных делегаций. Также среди исключений - иностранные граждане с национальными паспортами при наличии в них дипломатической или служебной визы, иностранные лица без гражданства, не достигшие шестилетнего возраста.