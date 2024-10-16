Въездной турпоток в Россию летом 2024 года вырос в 1,5 раза

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия за летний сезон 2024 года приняла в полтора раза больше иностранных туристов, чем годом ранее, только за июль и август их число составило около миллиона человек, сообщил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Отмечу, что Россия открыта для иностранных гостей, и в этом летнем сезоне мы приняли в полтора раза больше иностранцев, чем в прошлом. То есть, они едут с удовольствием. И только за июль и август Россию посетило порядка миллиона иностранных туристов, а по итогам года тут цифра будет около 5 млн. Кроме Москвы и Петербурга хорошую динамику приема иностранных гостей показывают Приморский край, Краснодарский, Ставропольский, а также Карелия, Татарстан, Новосибирская область, Иркутская, Свердловская", - сказал он.

Чернышенко напомнил, что в 2023 году МИД возобновил выдачу электронных виз, что положительно сказалось на динамике въездного туризма.

"По таким визам за лето нашу страну посетил каждый пятый иностранец, это более 300 тыс. человек. Больше всего к нам приехали из Китая, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Ирана, а также Кувейта, Бахрейна и Омана. Еще полмиллиона туристов побывали у нас в рамках групповых безвизовых обменов между Китаем и Ираном с нашей страной", - добавил он.

Чернышенко заметил, что российский турпродукт сейчас активно продвигается за рубежом, в Китае, Индии, странах Персидского залива. Прямые регулярные рейсы связывают Россию с 36 зарубежными странами.