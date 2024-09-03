Банки в течение 3 лет смогут не увеличивать резервы по ссудам заемщикам из приграничных областей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Банки РФ в течение трех лет смогут не увеличивать резервы по ссудам заемщикам из Брянской, Белгородской и Курской областей, финансовое положение которых ухудшилось из-за чрезвычайной ситуации в регионах. Соответствующее информационное письмо за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина опубликовано на сайте Банка России.

Кроме того, банки могут не ухудшать качество обслуживания долга заемщиков из этих регионов в случае его реструктуризации в течение всего срока действия договора о реструктуризации при отсутствии других факторов ухудшения финансового положения или качества обслуживания долга, не связанных с возникновением ЧС. Банки также могут не исключать такие кредиты из портфелей однородных ссуд и группировать их в отдельные субпортфели в соответствии с признаками однородности.

В отношении юридических лиц решения могут приниматься банками в случае положительной оценки прогноза по восстановлению нормальной финансово-хозяйственной деятельности заемщиков в обозримой перспективе с учетом предусмотренных мер государственной поддержки (предоставленных бюджетных ассигнований, субсидий, пособий и бюджетных кредитов, а также иных мер государственной поддержки, предоставляемых на основании нормативных правовых актов правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления).

Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил о введении режима контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях.