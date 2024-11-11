ЦБ рекомендовал страховщикам и банкам учитывать риски ЧС в трех приграничных областях

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал страховщикам и кредитным организациям включать риски чрезвычайных ситуаций (ЧС) при принятии на страхование и организации выплат по договорам, где выгодоприобретателями выступают кредитные организации, в 3 приграничных областях, сообщает регулятор в опубликованном информационном письме.

В числе таких территорий в письме ЦБ (№ ИН-03-59/58) указаны Белгородская, Брянская и Курская области.

Такой индивидуальный подход в 3 областях рекомендован ЦБ по договорам личного страхования, а также имущественного страхования, предусматривающим "риск полной или частичной утраты (повреждения) имущества, выгодоприобретателем по которым являются кредитные организации".

Аналогичный подход рекомендован ЦБ на случай "причинения вреда жизни и здоровью застрахованных лиц либо повреждения (утраты) застрахованного недвижимого имущества, используемого для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате чрезвычайной ситуации (ЧС)".

При этом регулятор имеет в виду ситуации объявления ЧС разных уровней -"федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального".

Как отмечает Банк России, опубликованное письмо подготовлено в дополнение к мерам, рекомендованным информационным письмом ЦБ от 23 августа 2024 года (№ ИН-02-59/51).

В августовском письме регулятор сформулировал рекомендации для ситуаций, связанных со страховыми выплатами по договорам личного и имущественного страхования граждан при ущербе в результате боевых действий в тех же 3 областях - Белгородской, Брянской и Курской.

В пояснениях к информационному письму ЦБ сообщал: "Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также, если застрахованное имущество было повреждено или утрачено".

Кроме того, в том письме Банк России предлагал организовать выплаты, связанные с подобными рисками, в упрощенном порядке.

"Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов", отмечал ЦБ.

Как пояснил "Интерфаксу" эксперт страхового рынка, "в большинстве случаев в стандартных договорах добровольного страхования ущерб, связанный с военными действиями или террористическим и актами, относится к исключениям и не покрывается страхованием. Этот подход считается классическим, используется также и в международной практике. К исключениям в стандартных добровольных договорах страхования относится и ущерб ЧС".

После выхода первого письма ЦБ, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) проводил консультации с участниками рынка для выработки общей позиции.

"Рекомендации ЦБ в отношении 3 указанных регулятором областей исполняются", сообщал ранее "Интерфаксу" президент ВСС Евгений Уфимцев. По его словам, "сейчас упрощенные процедуры выплат по минимальному количеству документов уже действуют в компаниях, эта практика отработана".

Закон о добровольном страховании жилья от ЧС, который предусматривает софинансирование выплат за счет страховых возмещений и бюджетных средств для всех территорий страны, был принят в России в 2018 году, однако ни в одном регионе такая программа региональными властями не была принята, закон не работает 6 лет.