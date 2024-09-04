"Соллерс" начал выпуск туристических автобусов во Владивостоке

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" запустила на своем заводе во Владивостоке (ООО "АИТ", бывшее СП с японской Mazda) серийное производство двух моделей автобусов под брендом Sollers - туристических Sollers SA9 и междугородних Sollers SA6, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который принял участие в церемонии запуска производства в рамках ВЭФ-2024.

На производственной площадке организованы сборочная и тестовая линии. Для осуществления контроля качества применяется высокотехнологичное тестовое оборудование и испытательный трек с имитацией различных поверхностей для проверки работы подвески и тормозной системы, рулевого управления, а также прочие элементы контроля. Планируется, что на предприятии будут выпускаться до 1,5 тыс. автобусов в год. Проект предполагает поэтапное углубление локализации.

"Группа "Соллерс" рада объявить о том, что российский рынок автобусной техники пополнился современными локальными моделями Sollers SA9 и Sollers SA6. Сейчас парк туристических и междугородних автобусов в России представлен в основном импортными аналогами, и мы рассчитываем, что запуск нового производства позволит закрыть потребность российского рынка в автобусах для перевозки по туристическим маршрутам на различные расстояния. Уверен, что пассажиры по достоинству оценят высокий уровень комфорта, безопасности и эргономики наших новых продуктов", - сообщил гендиректор "Соллерса" Николай Соболев.

Технологической основой автобусов Sollers , как ранее сообщали СМИ и профильные телеграм-каналы, стал китайский бренд Ankai.

Флагман модельного ряда автобусов Sollers - 12-метровый туристический автобус Sollers SA9 вместимостью до 51 человека. Машина оснащена комплексом электронных систем безопасности, системой камер обзора снаружи и внутри, пассажирскими креслами с регулировкой наклона спинки, индивидуальными дефлекторами вентиляции, USB-портами для подзарядки мобильных устройств, системой кондиционирования и атмосферным освещением салона. Также предусмотрена возможность установки холодильников и санузла. Семейство междугородних автобусов Sollers SA6 включает в себя автобусы большого класса (12 м, вместимостью до 51 человека) и среднего класса (9 м, до 35 человек). В салоне также предусмотрены сидения с регулируемым наклоном спинок и комбинированной отделкой, климатическая система с кондиционером.

"В силу геополитических причин в последние годы менеджменту компании "Соллерс" пришлось решать вопрос сохранения накопленных компетенций и заделов, искать альтернативные, экономически эффективные варианты загрузки мощностей площадки во Владивостоке. И сегодня мы видим, как эта кропотливая работа переходит в практическое русло", - отметил Мантуров.

В секретариате первого вице-премьера напомнили, что задачу по обеспечению туристической отрасли автобусами необходимого класса в июле ставил на профильном совещании с членами правительства президент Владимир Путин. В соответствии с его поручением, к октябрю туристические автобусы должны быть включены в программу льготного лизинга.

"Производство туристических и междугородних автобусов Sollers будет способствовать решению поставленных президентом задач активного развития внутреннего туризма, а также повышения транспортной мобильности населения. Нет сомнений, что вся продукция найдет спрос со стороны туроператоров и перевозчиков. А чтобы дополнительно простимулировать поставки таких автобусов, по ним в программе льготного лизинга вводится повышенная скидка", - резюмировал Мантуров.

Старт продаж туристических автобусов линейки Sollers намечен на декабрь этого года.