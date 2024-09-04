Более 2 млн россиян самостоятельно сдали биометрию

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более 2 млн россиян самостоятельно зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС), сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"2,2 млн россиян самостоятельно зарегистрировались в Единой биометрической системе", - сказано в презентации Григоренко в ходе сессии на ВЭФ-2024.

Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (лицу и голосу) для получения различных услуг дистанционно или очно.