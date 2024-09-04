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Что случилось этой ночью: среда, 4 сентября

Израиль согласился вывести войска из Филадельфийского коридора, поездка Путина на саммит G20 в Бразилии, Tele2 сменил название

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США заявили, что Израиль согласился на частичный вывод войск из Филадельфийского коридора. По словам советника Белого дома Джона Кирби, такое условие содержится в одобренном Израилем проекте соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израильские военные предупредили, что активизация боевых действий в Газе чревата гибелью заложников, захваченных ХАМАС.

- Дмитрий Песков заявил, что МУС не будет ограничителем международных контактов России. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Владимир Путин пока не принял решения о поездке на саммит G20 в Бразилию.

- В Кремле заявили, что удары зимой по энергетике Украины будут зависеть от российских военных. "В данном случае энергообъекты имеют иногда прямое иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны. Соответственно наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции", - сказал Песков.

- Фондовые индексы США завершили торги резким снижением. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 626,15 пункта (1,51%) и составил 40936,93 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 119,47 пункта (2,12%) - до 5528,93 пункта. Nasdaq Composite упал на 577,33 пункта (3,26%), составив 17136,3 пункта.

- Дональд Трамп уверен, что его план по урегулированию конфликта на Украине сработает. "У меня есть очень амбициозный план, как остановить Украину и Россию. У меня есть и определенная идея для Китая, но это пока не план, это идея", - сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии.

- Число пользователей портала Госуслуги достигло 110 млн человек. Более 2 млн россиян самостоятельно сдали биометрию.

- Мобильный оператор Tele2 сменил название на T2 и обновил бренд. Компания отмечает, что изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора. Также смена бренда обусловлена истекающим сроком лицензии шведской Tele2 A.B. на его использование.

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