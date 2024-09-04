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Число пользователей портала Госуслуги достигло 110 млн человек

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Число пользователей портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) выросло за 10 лет более чем в 20 раз - до 110 млн, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Если 10 лет назад порталом Госуслуг пользовалось 5 млн человек, то сейчас 110 млн человек. Больше, чем в 20 раз выросло количество", - сказал Григоренко в ходе сессии на ВЭФ-2024.

Согласно представленной вице-премьером презентации, если за 2019 год количество обращений на портал составило 150 млн, то в 2023 году - уже 600 млн обращений.

Госуслуги Дмитрий Григоренко ВЭФ
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