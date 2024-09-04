В Кремле сомневаются, что внешняя политика США изменится после президентских выборов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Политика США на российском и украинском направлениях вряд ли изменится после президентских выборов в этой стране, но могут быть нюансы в зависимости от конфигурации новой администрации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там сейчас идет горячая предвыборная схватка перед выборам: и украинская тема, и российская тема активно на повестке дня и являются инструментом в руках политиков в этой кампании", - сказал он журналистам.

"Что будет происходить, можно гадать, сколько угодно. Очевидно, что принципиально вряд ли может что-то измениться, но какие-то нюансы, конечно, могут иметь место в зависимости от конфигурации следующей администрации", - добавил Песков.