Медведев не ждет отмены санкций США против России

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев скептически относится к перспективе снятия санкций с России вне зависимости от того, станет ли следующим президентом США Дональд Трамп или Камала Харрис.

"Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа", - написал он в своем телеграм-канале.

Что касается Харрис, то, по мнению Медведева, "от нее тем более не стоит ждать никаких сюрпризов". "Ей будут готовить красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы", - считает Медведев.

Он отмечает, что "санкции против СССР были весь XX век". "Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас - sanctions forever", - пишет Медведев.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. 10 сентября пройдут первые дебаты Трампа и Харрис.