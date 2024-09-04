Энергопотребление в РФ с начала года растет на 3,8%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Энергопотребление в РФ с начала 2024 года растет на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил предправления "Системного оператора" Федор Опадчий.

В частности, на Дальнем Востоке рост составляет 5,1%, отметил он.

В материалах схемы и программы развития электроэнергетических систем до 2030 года "Системный оператор" оценивал энергопотребление в единой энергосистеме РФ по итогам 2024 года в 1,16 трлн кВт ч.

В 2023 году потребление в единой энергосистеме составляло примерно 1,12 трлн кВт ч. Таким образом, речь идет о возможном увеличении показателя по итогам 2024 года на 3,3%.