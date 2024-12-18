Минэнерго ждет роста энергопотребления в России в 2024 году примерно на 3%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рост потребления электроэнергии в 2024 году в России может составить порядка 3%, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах конференции АРВЭ замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"Где-то будет 3% не приведенное (неочищенное от эффекта температуры - ИФ) и 2,8-2,85% приведенное, по году, да",- ответил он на соответствующий вопрос, отметив, что о "порядка трех (процентах роста - ИФ) можно говорить".

При этом, по его словам, сейчас, в декабре, наблюдается снижение, так как декабрь этого года теплый в сравнении с прошлогодним.

Как сообщал накануне глава "Системного оператора" Федор Опадчий, рост потребления электроэнергии в России с начала года составляет 3,3%.

"В этом году у нас уникальный темп прироста потребления за последние годы, если не брать выход из ковида",- отмечал он, поясняя, что во многом это связано с нагрузкой со стороны населения. "И, по нашим оценкам, это тот спрос, который не откатится", - сказал он.