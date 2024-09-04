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Число турпоездок по России в июле 2024 года достигло рекордных 10 млн

Число турпоездок по России в июле 2024 года достигло рекордных 10 млн
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - По данным Росстата, российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 млн гостей, это рекордный показатель за всю историю статистических наблюдений, сообщает в среду пресс-служба Минэкономразвития.

Всего за 7 месяцев 2024 года число туристических поездок с ночевками в коллективных средствах размещения достигло 48,7 млн, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Число иностранных туристов за этот же период выросло на 45,5% и составило 2,3 млн.

"Пятерка регионов-лидеров по турпотоку остается традиционной. Это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. В общей сложности на них приходится более 20 млн турпоездок. Максимальные темпы прироста числа турпоездок среди российских регионов по итогам 7 месяцев показывают Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан", - говорится в сообщении.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, растет поток путешественников в новые центры туризма на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. "Несмотря на то, что абсолютные показатели в этих регионах пока не так велики, туристический интерес к ним растет темпами, значительно опережающими среднероссийские", - цитирует его пресс-служба Минэкономразвития.

"Инвесторам следует обратить внимание на эти рынки, пока конкуренция здесь сравнительно невелика. Важно сегодня поддерживать растущий спрос увеличением предложения - увеличивать номерной фонд, создавать новые точки туристического притяжения", - добавил Решетников.

Средняя продолжительность пребывания туристов в гостиницах за семь месяцев 2024 года, по данным Росстата, составила четыре ночи. При этом число ночевок выросло на 10% - до 195,1 млн. Дольше всего туристы задерживаются в отелях Кабардино-Балкарии (6,9 ночи), Севастополе (6,2 ночи) и в Крыму (6 ночей).

Максим Решетников Росстат Минэкономразвития РФ
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