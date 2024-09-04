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Путин выразил недовольство переносами сроков создания регионального самолета

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от чиновников дать разъяснения в связи с постоянным переносом сроков создания российского регионального самолета.

"В прошлом году на Восточном экономическом форуме была поставлена цель, чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 млн человек в год. Для решения этой задачи необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, расширять маршрутную сеть между регионами Дальнего Востока, развивать парк воздушных судов и повышать доступность авиабилетов", - напомнил Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальнего Востока.

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"Нам нужен самолет региональный, - продолжил он. - Но, послушайте, вот (вице-премьер РФ - ИФ) Трутнев Юрий Петрович докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета. Я прошу коллег сегодня подробно рассказать, как реализуются соответствующие планы проекта".

Новые машины, по словам президента, "должны быть конкурентоспособными - и по своим техническим характеристикам, и по цене".

Планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года. В мае этого года программа была обновлена: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед, в том числе региональных "Байкалов" - с 2024 на 2025 год, Ил-114-300 - на 2026-й.

Владимир Путин Ил-114-300
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