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Новая верфь ОСК может обойтись не меньше чем в $5 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в строительство новой верфи "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) может составить не менее $5 млрд, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024.

Ожидается, что новая верфь будет построена в бухте Промежуточной во Владивостоке. Она рассчитана на строительство судов для торгового флота России и будет иметь производительность около 12 единиц в год.

"Мы пока нашли кусок береговой линии, которая подходит по всем показателям, с точки зрения глубин, с точки зрения доступности железной дороги, автотранспорта, с точки зрения того, что это практически черта города", - заявил Костин.

"По опыту, наверное, предыдущих верфей речь идет где-то порядка о $5 млрд, где-то вот так такая верфь может стоить плюс-минус. Мы даже еще не знаем, в какой степени наполнение будет, в каком объеме мы хотим производить какие-то компоненты сами, и так далее. Поэтому очень предварительно, но нужно рассчитывать на не меньшую сумму. Но пока это просто на базе каких-то прецедентов строительства верфей в других странах", - добавил глава ВТБ .

По данным ОСК, производственные мощности новой площадки позволят строить: балкеры, танкеры дедвейтом до 80 тыс. тонн, длиной до 270 м, шириной до 38 м; контейнеровозы - до 6 тыс. TEU, длиной до 300 м, шириной до 46 м; газовозы - до 170 тыс. кубометров, длиной до 305 м, шириной до 50 м.

Владивосток ОСК верфь ВТБ Андрей Костин ВЭФ
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