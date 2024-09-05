За ночь ПВО отразила атаки БПЛА на Белгородскую, Курскую и Брянскую области

В Черном море уничтожены два безэкипажных катера

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - За минувшую ночь средства ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области, три - в Курской области, два БПЛА и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" в Белгородской области и два безэкипажных катера в акватории Черного моря близ Новороссийска, сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА - над территорией Брянской области. Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера", - заявили в ведомстве.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки безэкипажных катеров.