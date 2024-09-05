Путин заявил, что войска РФ обеспечили территориальные приобретения, каких давно не было

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате успешных наступательных действий российские войска обеспечили территориальные приобретения, которых не было уже давно.

"Противник ослабил себя на ключевых направлениях, наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

В качестве примера он привел результаты боевых действий с участием группировки "Восток".

"Захвачен треугольник семь на пять километров, очень успешно действует и группировка "Центр" на донецком, покровском направлении. Там тоже приобретения исчисляются уже не сотнями метров, а квадратными километрами - четыре на пять, три на пять и так далее", - сказал Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что в последний период украинская сторона несет большие потери.

"Противник несет очень большие потери - и в живой силе, и в технике. Я считаю данные министерства обороны объективными, потому что они подтверждаются сразу и из нескольких источников, и это чревато, с одной стороны, разрушениями фронта на наиболее важных направлениях, а потери могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - подчеркнул президент.