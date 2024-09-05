Что произошло за день: четверг, 5 сентября

Выступление Владимира Путина на ВЭФ, назначение премьера Франции, новая станция метро в Москве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил, что в результате наступления российские войска обеспечили территориальные приобретения, которых не было уже давно. На пленарном заседании Восточного экономического форума он сообщил, что вооруженные силы начали постепенно выдавливать противника из Курской области. Президент РФ также заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но на основе стамбульских договоренностей.

- По итогам Восточного экономического форума подписано 258 соглашений на сумму 5,395 трлн руб.

- Восемь стран ОПЕК+ отложили на два месяца увеличение нефтедобычи, запланированное с октября.

- Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием, назвав агентство одним из признанных лидеров отечественного и мирового медиа-рынка. Поздравление "Интерфаксу" направил председатель правительства Михаил Мишустин, отметивший точность, скорость и непредвзятость подачи новостей. "Интерфакс" также поздравили руководители законодательной и исполнительной власти, члены правительства, губернаторы и бизнесмены.

- Бывший замминистра МЧС Павел Барышев стал фигурантом дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, он незаконно получил квартиру стоимостью 20 млн рублей.

- Бывший глава МИД Франции Мишель Барнье назначен новым премьер-министром страны.

- В Москве открылась новая станция метро "Потапово" - она стала конечной на юге Сокольнической линии.

- Сборная России по футболу разгромила Вьетнам в товарищеском матче со счетом 3:0.