Около 920 тыс. избирателей выразили желание голосовать на выборах в РФ дистанционно

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 920 тыс. заявлений подано для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 6-8 сентября, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Для участия в ДЭГ подали заявки около 920 тыс. избирателей", - сказала Памфилова в четверг на открытии информационного центра ЦИК.

ДЭГ на федеральной платформе будет применяться как на региональных, так и на муниципальных выборах в 25 субъектах, расположенных в шести часовых поясах. Как сообщила ранее Памфилова, в шести регионах ДЭГ будет проводиться впервые – это Республики Алтай, Коми, Марий Эл, Чеченская Республика, а также Костромская и Смоленская области.

Охват потенциальных участников онлайн-голосования на федеральной платформе – 11,3 млн человек. ДЭГ будет применяться на 464 избирательных кампаниях, из них семь кампаний по выборам губернаторов регионов.

В Москве ДЭГ будет применяться на региональной платформе. При этом жителям столицы подавать заявление для участия в онлайн-голосовании не требуется.

В Единый день голосования, 8 сентября, пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы.

Голосование на выборах пройдет в течение трех дней (с 6 по 8 сентября) в 30 регионах России; в течение двух дней (с 7 по 8 сентября) – в трех субъектах; в течение одного дня – в восьми регионах страны.