Минобороны РФ заявило о продвижении "Южной" группировки войск вглубь обороны ВСУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ в четверг заявило о продвижении "Южной" группировки вглубь обороны вооруженных сил Украины, улучшении положения российских войск на других направлениях.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных, 46-й аэромобильной, 10-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации министерства, на этом участке фронта армия Украины потеряла до 745 военнослужащих, три пикапа, семь гаубиц, две станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, "Восток" - заняла более выгодные позиции, сообщили в военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ - ИФ) в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Глушковка, Кругляковка Харьковской области, Новоегоровка, Макеевка Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества", - сказано в сообщении Минобороны.

Кроме того, группировка отразила две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.

По данным министерства, на этом участке украинская армия потеряла свыше 500 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, семь гаубиц. Также российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять полевых складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 61-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой народной республики", - сообщает ведомство.

Здесь ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, семь автомобилей и гаубицу, сказали в министерстве.

По словам военных, "Северная" группировка войск на волчанском и липцовском направлениях нанесла поражение формированиям 92-й штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы и Волчанские Хутора Харьковской области.

Потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 125 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три гаубицы и полевой склад боеприпасов, сообщили в военном ведомстве.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Днепровское Херсонской области и города Херсон", - говорится в сообщении министерства обороны.

Потери ВСУ здесь составили до 75 военнослужащих, четыре автомобиля и одна гаубица.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд "Ольха" и 27 беспилотных летательных аппаратов.

"Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

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