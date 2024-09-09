Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Мемрик в ДНР

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Мемрик в Донецкой народной республике.

Военные из группировки "Центр" также "нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба Донецкой народной республики", говорится в сообщении Минобороны РФ в понедельник.

Также подразделения группировки отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад Нацгвардии. Потери украинских сил за сутки составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и семь единиц артиллерийского вооружения, сказали в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской народной республики, Григоровка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. Отразили две контратаки подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По данным российских военных, потери ВСУ на данном направлении составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113, шесть автомобилей, десять единиц артиллерийского вооружения, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и шесть полевых складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовых группы противника", - говорится в сводке.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки потеряли до 490 военнослужащих, девять автомобилей, семь единиц артиллерийского вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что ВСУ за сутки на данном участке фронта потеряли три автомобиля и две единицы артиллерийского вооружения.

Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области, отразили две контратаки штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Украинская армия потеряла здесь до 150 военнослужащих и два автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Жеребянки Запорожской области, Отрадокаменка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

Статистика по уничтожению беспилотников и других целей

Более 50 различных целей сбито за сутки российскими средствами противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции, также рассказали в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что поражены скопления личного состава и военной техники ВСУ в 148 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31166 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17969 танков и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14358 орудий полевой артиллерии и минометов, 25825 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили военные.