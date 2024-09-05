Житель Севастополя получил 16 лет колонии строгого режима за госизмену

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Севастопольский городской суд вынес приговор местному жителю, который собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

28-летнему подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 450 тыс. рублей, говорится в сообщении.

В суде установлено, что обвиняемый был привлечен сотрудником Службы безопасности Украины к сотрудничеству. По его заданию в период с сентября 2022 по апрель 2023 года, находясь в Севастополе, обвиняемый собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты.

В свою очередь УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщает, что мужчина передавал сведения о передвижениях военной техники на Крымском полуострове, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств.

Последним поручением украинской спецслужбы стало хранение свертка со взрывчатым веществом - тротилом общей массой более 350 граммов. Пакет со взрывчаткой подсудимый получил от третьего лица и принял решение оборудовать тайник для его хранения на одном из городских кладбищ, добавили в ведомстве.

Обвиняемому инкриминировали ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ранее он уже был осужден за незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ.

Приговор пока не вступил в законную силу.