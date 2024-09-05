Поиск

Житель Севастополя получил 16 лет колонии строгого режима за госизмену

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Севастопольский городской суд вынес приговор местному жителю, который собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

28-летнему подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 450 тыс. рублей, говорится в сообщении.

В суде установлено, что обвиняемый был привлечен сотрудником Службы безопасности Украины к сотрудничеству. По его заданию в период с сентября 2022 по апрель 2023 года, находясь в Севастополе, обвиняемый собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты.

В свою очередь УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщает, что мужчина передавал сведения о передвижениях военной техники на Крымском полуострове, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств.

Последним поручением украинской спецслужбы стало хранение свертка со взрывчатым веществом - тротилом общей массой более 350 граммов. Пакет со взрывчаткой подсудимый получил от третьего лица и принял решение оборудовать тайник для его хранения на одном из городских кладбищ, добавили в ведомстве.

Обвиняемому инкриминировали ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ранее он уже был осужден за незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Севастополь Крым Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Михаил Мишустин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Число депортированных из РФ мигрантов выросло на 50%, до 93 тыс. человек

Дума уточнит закон об иноагентах для устранения лазеек с переименованием

Дума уточнит закон об иноагентах для устранения лазеек с переименованием
Восточный экономический форум - 2024

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений

Гражданам Киргизии рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

За ночь ПВО отразила атаки БПЛА на Белгородскую, Курскую и Брянскую области

Восточный экономический форум - 2024

Новая верфь ОСК может обойтись не меньше чем в $5 млрд

МИД РФ пригрозил ответными мерами на выдворение российских журналистов из США

МИД РФ пригрозил ответными мерами на выдворение российских журналистов из США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });